رئيس الإسماعيلي يفتح النار على متحدث الشباب والرياضة بعد تصريحاته عن المخالفات

أكد نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المحال للنيابة العامة، أنه لم يتلق أي قرارات من وزارة الشباب والرياضة باستبعاد المجلس.

رئيس الإسماعيلي يرد على وزارة الشباب والرياضة

وقال أبو الحسن، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" حتى الآن لم نتلق أي قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة ضد مجلس الإسماعيلي، والبيان ذكر وجود مخالفات رصدتها اللجنة".

200 مليون ديون النادي الإسماعيلي

وتابع:" مجلس الإسماعيلي لم يرتكب أي مخالفة ليتم تحويله للنيابة العامة، والإسماعيلي مديون بـ200 مليون جنيه للضرائب".

وشدد:" متحدث وزارة الشباب والرياضة غير موفق في تصريحاته وتجاوز في هذا الحد، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بإرسال التقرير ونرد عليه خلال 30 يوما وفي حالة الامتناع يأخذ قرارا".

وواصل" كل 3 شهور تأتي لجنة من وزارة الشباب والرياضة تفتش في النادي، وعرض علينا تشكيل مجلس (ظل) من قبل أحد المسئولين في الإسماعيلية، لمعاونتي في إدارة النادي بسبب وجود عدة أزمات في النادي، ولم أرفض، لكني حددت شروطا، وطلبت عدم تدخلهم في عمل الجهاز الفني وأي أمر يخص الفريق الأول".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.