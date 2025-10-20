رئيس نادي الإسماعيلي يكشف أسباب إحالته للنيابة (فيديو)

أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، إنه قرأ قرار الوزير "بدون أي مقدمات"، مؤكدًا أنه لم يتلق أي إخطار رسمي حتى الآن، موضحًا: "والله ما أعرف ولا حد بلغني، وإحنا قرأنا القرار على الويب سايت، وأنا لسه سايب النادي من شوية وبمارس شغلي عادي".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مجلس الإدارة تسلم النادي وهو موقوف القيد، وعليه مديونيات تبلغ 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه مستحقات لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء، بجانب مستحقات مالية لعدد من اللاعبين المصريين، ومديونية لـ اتحاد الكرة بقيمة 36 مليون جنيه.

وأضاف أنه تخلص من غرامات دولية بلغت 6.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة قامت بالتفتيش على النادي حتى شهر يوليو الماضي ولم ترصد أي مخالفات.

وأوضح أن أحد المسئولين في محافظة الإسماعيلية يرغب في تعيين 4 شخصيات بعينها لتشكيل "مجلس ظل" لإدارة النادي، قائلًا: "الشخص ده جالي البيت وقعد معايا وأنا موافقتش، فعشان كده نزل قرار النهارده".

وتابع: إن هناك قضايا دولية على النادي لا علاقة له بها، وأن الضرائب المفروضة على النادي تبلغ نحو 200 مليون جنيه، فضلًا عن مستحقات مالية دولية قام بسدادها بنفسه.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سدد مستحقات جميع اللاعبين الحاليين، مؤكدًا: "مافيش حد له فلوس عندنا، وعندي تقارير بتثبت أن النادي معلهوش أي مخالفات مالية أو إدارية، وإحنا مش متعاقدين مع لاعيبة عشان القيد موقوف".

