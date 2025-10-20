ضبط مسئول محطة وقود متهم بتجميع 12 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

شنت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية تموين القليوبية بالاشتراك مع مفتشي الوزارة حملة مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات على ومنها ضبط مسئول محطة وقود لتجميع 12 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية.

ضبط مسئول محطة وقود لتجميع 12 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

تحرير محضر ضد مسؤول أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه ببيع الأسطوانة المنزلية بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وتحرير محضر ضد مسؤول مستودع آخر لعدم وجود سجل “22 بترول” الخاص بخدمة التوصيل.

تحرير محضر ضد أحد مسؤولي محطات الوقود بدائرة الإدارة لتجميعه 12 ألف لتر سولار والتصرف في 5700 لتر بنزين 80 و6000 لتر بنزين 92 بغرض الإتجار غير المشروع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تستهدف ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط التمويني مشددة على استمرار تكثيف الجهود خلال الأيام القادمة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.