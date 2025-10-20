الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مسئول محطة وقود متهم بتجميع 12 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

ضبط محطة وقود يبيع
ضبط محطة وقود يبيع الوقود بالسوق السوداء، فيتو

شنت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية تموين القليوبية بالاشتراك مع مفتشي الوزارة حملة مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات على ومنها ضبط مسئول محطة وقود لتجميع  12 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

 

ضبط مسئول محطة وقود لتجميع  12 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية 

تحرير محضر ضد مسؤول أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه ببيع الأسطوانة المنزلية بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وتحرير محضر ضد مسؤول مستودع آخر لعدم وجود سجل “22 بترول” الخاص بخدمة التوصيل.
تحرير محضر ضد أحد مسؤولي محطات الوقود بدائرة الإدارة لتجميعه 12 ألف لتر سولار والتصرف في 5700 لتر بنزين 80 و6000 لتر بنزين 92 بغرض الإتجار غير المشروع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تستهدف ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط التمويني مشددة على استمرار تكثيف الجهود خلال الأيام القادمة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي غرب شبرا الخيمة مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظ القليوبية مديرية تموين القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

"تعليم القليوبية" تطلق مسابقة النموذج الإيجابي لاختيار المتميزين

بعد اعتماد التعريفة الجديدة، محافظ القليوبية يقود جولة رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

رجال يد الأهلي يفوز على درب السلطان المغربي 31-20 ويتوج ببطولة إفريقيا

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية