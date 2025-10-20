الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظات

شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد وفاة الشاب إسلام محمد، الذي لُقّب بين أبناء منطقته بـ«شهيد لقمة العيش»، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل الطائرة المتجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، أثناء توجهه لبدء عمله هناك. 

يوفر 3500 فرصة عمل، محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيفي بمشاركة 35 شركة

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

 ووفقًا لأقارب الفقيد، فقد تعرض إسلام لأزمة قلبية حادة داخل الطائرة، ليسلم روحه قبل هبوط الطائرة في مطار جدة.

الراحل، الذي عُرف بين الجميع بحسن خلقه واجتهاده في عمله، متزوج ولديه طفلان، أحدهما يبلغ خمس سنوات والآخر عامًا واحدًا، ما زاد من مشاعر الحزن والأسى التي خيمت على أسرته وأصدقائه وأهالي المدينة.

وأقيمت صلاة الغائب عليه اليوم بمسجد الصواف بمدينة شبين القناطر، وسط حضور كبير من الأهالي الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه «غادر بحثًا عن رزقه فعاد شهيدًا للغربة».

