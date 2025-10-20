شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد وفاة الشاب إسلام محمد، الذي لُقّب بين أبناء منطقته بـ«شهيد لقمة العيش»، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل الطائرة المتجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، أثناء توجهه لبدء عمله هناك.

ووفقًا لأقارب الفقيد، فقد تعرض إسلام لأزمة قلبية حادة داخل الطائرة، ليسلم روحه قبل هبوط الطائرة في مطار جدة.

الراحل، الذي عُرف بين الجميع بحسن خلقه واجتهاده في عمله، متزوج ولديه طفلان، أحدهما يبلغ خمس سنوات والآخر عامًا واحدًا، ما زاد من مشاعر الحزن والأسى التي خيمت على أسرته وأصدقائه وأهالي المدينة.

وأقيمت صلاة الغائب عليه اليوم بمسجد الصواف بمدينة شبين القناطر، وسط حضور كبير من الأهالي الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه «غادر بحثًا عن رزقه فعاد شهيدًا للغربة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.