إزالة معرض سيارات مخالف على الطريق الزراعي في بنها ضمن حملة موسعة بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ما أسفر عن إزالة أحد معارض السيارات، المقام بالمخالفة على الطريق الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة التصدي الفوري لكافة أشكال التعديات وإنفاذ القانون بكل حزم.

 

رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر

إزالة 219 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

جاءت الحملة بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وبمشاركة قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، حيث تم تنفيذ الإزالة بشكل كامل.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي استغلال غير قانوني لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها.

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات جديدة في مهدها.

