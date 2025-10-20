الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورصف شارع "بهتيم اسكو" بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يمثل أحد المشروعات الهامة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية.

شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

يوفر 3500 فرصة عمل، محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيفي بمشاركة 35 شركة

 

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع "بهتيم اسكو" 


وأوضح محافظ القليوبية أن المشروع يهدف إلى تطوير طريق يبلغ طوله حوالي 1700 متر بعرض 25 مترًا، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ قد بلغت نحو 45% من إجمالي الأعمال المخططة.


وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على سير الأعمال الجارية، والتي تشمل الانتهاء من تكسير الأسفلت القديم في الاتجاهين بكامل المسطح، وتكسير خرسانة الأرصفة للجزيرة الوسطى. كما تم الانتهاء من تشغيل طبقة الأساس في الاتجاه الأيسر بكامل المسطح،كذلك الانتهاء من طبقة الأسفلت الرابطة في الاتجاه الأيسر.


وأشار المهندس عطية إلى أن العمل يجري حاليًا على تشغيل طبقة الأساس بطول حوالي 800 متر في الاتجاه الأيمن، وتم صب 22.5 متر مكعب من البردورات. لافتًا إلى أنه تم أخذ جسات في الميدان بجوار نزلة الدائري، وسيتم استكمال أعمال القطع والإحلال في تلك المنطقة بعد تعميق المرافق اللازمة.


وأكد المهندس أيمن عطية أن شارع "بهتيم اسكو" سيعد بعد تطويره ورصفه، "شريانًا حيويًا ومحورًا مروريًا جديدًا" يخدم أهالي حي شرق شبرا الخيمة والمناطق المجاورة. مشددًا على أن هذا الطريق سيساهم بشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية وتحقيق سيولة الحركة، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.


ووجه المحافظ بضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

للتصدي للباعة الجائلين، نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة الأسواق

فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية