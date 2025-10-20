تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورصف شارع "بهتيم اسكو" بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يمثل أحد المشروعات الهامة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع "بهتيم اسكو"



وأوضح محافظ القليوبية أن المشروع يهدف إلى تطوير طريق يبلغ طوله حوالي 1700 متر بعرض 25 مترًا، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ قد بلغت نحو 45% من إجمالي الأعمال المخططة.



وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على سير الأعمال الجارية، والتي تشمل الانتهاء من تكسير الأسفلت القديم في الاتجاهين بكامل المسطح، وتكسير خرسانة الأرصفة للجزيرة الوسطى. كما تم الانتهاء من تشغيل طبقة الأساس في الاتجاه الأيسر بكامل المسطح،كذلك الانتهاء من طبقة الأسفلت الرابطة في الاتجاه الأيسر.



وأشار المهندس عطية إلى أن العمل يجري حاليًا على تشغيل طبقة الأساس بطول حوالي 800 متر في الاتجاه الأيمن، وتم صب 22.5 متر مكعب من البردورات. لافتًا إلى أنه تم أخذ جسات في الميدان بجوار نزلة الدائري، وسيتم استكمال أعمال القطع والإحلال في تلك المنطقة بعد تعميق المرافق اللازمة.



وأكد المهندس أيمن عطية أن شارع "بهتيم اسكو" سيعد بعد تطويره ورصفه، "شريانًا حيويًا ومحورًا مروريًا جديدًا" يخدم أهالي حي شرق شبرا الخيمة والمناطق المجاورة. مشددًا على أن هذا الطريق سيساهم بشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية وتحقيق سيولة الحركة، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.



ووجه المحافظ بضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

