بعد اعتماد التعريفة الجديدة، محافظ القليوبية يقود جولة رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة شملت محطات تموين السيارات والمواقف العمومية في مدن بنها وطوخ وحي غرب شبرا الخيمة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرها المحافظة بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة.

​وشملت جولة المحافظ محطات تموين "كفر الجزار" ومحطة أمام نادي بنها الرياضي، وموقف سيارات بنها العمومي، بالإضافة إلى محطة تموين على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب، ومواقف "المؤسسة" و"الزراعة" بمدينة شبرا الخيمة.



وأكد المحافظ على انتظام حركة السير بجميع أنحاء المحافظة، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة الموقف لحظة بلحظة لضمان التزام السائقين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات المجاورة ذات الخطوط المشتركة لتوحيد الأجرة، داعيًا السائقين إلى ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي توازن بين مصلحة السائق والركاب.



​ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات ولوحات إعلانية واضحة تتضمن خطوط السير والأجرة الجديدة في جميع المواقف، بالإضافة إلى إلزام السائقين بوضع الملصق الخاص بالتعريفة على سيارات السرفيس لمنع أي محاولات لتقسيم خطوط السير أو زيادة الأجرة بصورة منفردة.



في وقت سابق من اليوم، أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود، وشملت قراراتها الآتي:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.

السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 200 إلى 225 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 400 إلى 450 جنيهًا.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعيًا المواطنين إلى رصد أي مخالفات وإرسالها عبر:

الخط الساخن: 114

الهاتف الأرضي: 0133222979

رقم واتساب الشكاوى: 01515169917

وشدد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مُنتظم للحد من أي ممارسات غير قانونية.



رافق المحافظ في الجولة كلا من الدكتور ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية ورضا عويس مدير مواقف السيارات بالمحافظة ورؤساء مدن كلا من بنها وطوخ وحي غرب شبرا الخيمة.

