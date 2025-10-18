"تعليم القليوبية" تطلق مسابقة النموذج الإيجابي لاختيار المتميزين

أطلق مصطفى عبده طه، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مسابقة النموذج الإيجابي في التعليم لاختيار المتميزين في مختلف المجالات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

تعليم القليوبية تطلق مسابقة النموذج الإيجابي في التعليم

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المديرية على تقدير النماذج المتميزة وتحفيزها على الإبداع والابتكار داخل المنظومة التعليمية، وتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي يقدمها العاملون والطلاب في الميدان التربوي.

وأوضح مصطفى عبده أن هدف المسابقة هو تعزيز روح التميز والابتكار بين المعلمين والمديرين والموجهين والطلاب، مشيرًا إلى أن كل إدارة تعليمية بالمحافظة ستقوم بترشيح نموذج إيجابي في الفئات التالية:

معلم: يتم ترشيح معلم يتميز بمهارات تدريسية مبتكرة وقدرة على إلهام الطلاب والمشاركة الفعالة في تطوير المناهج والأنشطة.

مدير مدرسة: يتم ترشيح مدير يتمتع برؤية قيادية وقدرة على تحسين البيئة التعليمية وتحفيز فريق العمل لتحقيق أفضل النتائج.

موجه: يتم ترشيح موجه يقدم دعمًا فعّالًا للمعلمين ويساهم في تطوير أدائهم المهني.

طالب: يتم ترشيح طالب يتمتع بسلوك إيجابي ومواهب متعددة، ويمثل نموذجًا يحتذى به في الانتماء للمدرسة.

وأشار مدير تعليم القليوبية إلى أن الأسماء المرشحة تُرسل إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية تمهيدًا لاختيار الفائزين وتكريمهم في احتفالية خاصة.

وأكد أن المسابقة تهدف إلى تقدير الكفاءات وتكريم أصحاب الجهود المتميزة في تطوير التعليم، ونشر الإيجابية وإبراز النماذج الناجحة كقدوة للآخرين، وتحفيز الابتكار وتشجيع المبادرات والأفكار الجديدة، وتعزيز التعاون وخلق روح التنافس الإيجابي بين الإدارات التعليمية المختلفة.

وفي ختام تصريحاته، شدد مدير تعليم القليوبية على أهمية التعليم ومكانة المعلم في المجتمع، مؤكدًا أن المسابقة تأتي تقديرًا للعقول المبدعة والجهود المخلصة.

