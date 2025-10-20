أخبار الحوادث اليوم: القبض على أجنبيتين بتهمة نزع قطع حديدية وسرقتها بالجيزة.. حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.. ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

انطلاق المؤتمر العربي الـ39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في تونس 22 أكتوبر

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء المقبل 22 أكتوبر 2025، أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وذلك في قاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس.

القبض على أجنبيتين بتهمة نزع قطع حديدية وسرقتها بطريق الواحات بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طفلتين تحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة نزع وسرقة القطع الحديدية الخاصة بمطبات تهدئة السرعة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على زوجها المسن وطرده من منزله مستغلين نفوذ أحد أقاربهم بمحافظة الشرقية.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بقيمة 90 مليون جنيه

لقي عنصران إجراميان شديدي الخطورة مصرعهما، فى مواجهة مع رجال الشرطة بمحافظة قنا، فيما تمكن رجال الأمن من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر فى حمالات متعددة ببعض المحافظات.

ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات – لاثنين منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وزير الداخلية يقرر إبعاد يمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بإبعاد شخص يحمل الجنسية اليمنية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.. ويقضى القرار الذى نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 234 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1719 لسنة 2025، بإبعاد المدعو عبد الرحمن سالم محمد، يمني الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تفاصيل ضبط التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا بمصر القديمة

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط التيك توكر الشهير "وليد أبح"، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على شاب وتصويره عاريًا في منطقة مصر القديمة.

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس الأب المتهم في واقعة مشاجرة ودهس طلاب في بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

أثارت واقعة إقدام ولي أمر أحد الطلاب بمدرسة خاصة، على دهس 3 أشخاص بسيارته أمام نادي بيفرلي هيلز بمنطقة الشيخ زايد، حالة من الجدل، بعدما أسفر الحادث عن إصابات بالغة لثلاثة من المواطنين بينهم طفلان.

التحريات تكشف سر مقتل فتاة تدير شقة للأعمال المنافية للآداب في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل متهم بقتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة معها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب خلافهما حول الأجر نظير الخدمة الحرام التي تقدمها له 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

4 أيام مراقبة تكشف تفاصيل شبكة آداب الروسيات بالتجمع الأول.. الليلة بألف دولار والزبائن عرب وأجانب

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تحريات مباحث الآداب فى واقعة ضبط سيدة روسية متلبسة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

