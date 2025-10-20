4 أيام مراقبة تكشف تفاصيل شبكة آداب الروسيات بالتجمع الأول.. الليلة بألف دولار والزبائن عرب وأجانب

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تحريات مباحث الآداب فى واقعة ضبط سيدة روسية متلبسة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وأكدت التحريات أن الادارة العامة لمباحث الآداب، تلقت معلومات تفيد بدخول سيدة تحمل الجنسية الروسية إلى البلاد مؤخرا، واستأجرت شقة فى منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واتخذت منها وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأشارت التحريات إلى أن تلك السيدة مسجلة آداب فى بلادها وأنها حضرت إلى مصر لمواصلة نشاطها غير المشروع.

وتضمنت تحريات مباحث الآداب، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الشقة المشبوهة تحت المراقبة الدقيقة على مدار الـ 24 ساعة ولمدة 4 أيام متتالية، وقد رصدت عمليات المراقبة، تردد عدد من الرجال الأجانب والعرب، على الشقة ومكثوهم فيها حتى صباح اليوم التالي، وهو ما يشير بوضوح إلى حدوث أفعال غير أخلاقية داخل الشقة.

تم إخطار النيابة العامة التي أصدرت أمرا بمداهمة الشقة وضبط وإحضار المتهمة، والمتواجدين بداخلها.. وبناء على ذلك الأمر تحركت مأمورية أمنية سرية، إلى الشقة وتمت مداهمتها، وعثر بداخلها على المتهمة الروسية فى حالة تلبس مع أحد الزبائن من راغبى المتعة الحرام، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت التحريات أن المتهة الرئيسية اعترفت بأنها تعمل في ممارسة الأعمال المنافية للآداب منذ كانت في بلدها ضمن تشكيل عصابي يضم برازيليات وأوكرانيات يمارسن البغاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت المتهمة أنها تعرفت على سيدة روسية تعيش في مصر من خلال موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، واقترحت عليها أن تأتي إلى مصر سياحة وستقوم بترتيب جميع المستلزمات لها على أن يكملا ما كانا يفعلانه في روسيا مقابل مبلغ مالي ألف دولار عن الليلة الواحدة إلا أن يقظة رجال الأمن كانت لها بالمرصاد وضبطتها منذ المرة الأولى.

كانت معلومات وردت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، بقيام سيدة أجنبية تحمل الجنسية الروسية، بادارة شقة سكنية تقيم بها، للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبى المتعة، مقابل مبالغ مالية، بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المنزل وضبط السيدة التي تديره، وتبين أنها روسية الجنسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

