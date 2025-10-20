التحريات تكشف سر مقتل فتاة تدير شقة للأعمال المنافية للآداب في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل متهم بقتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة معها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب خلافهما حول الأجر نظير الخدمة الحرام التي تقدمها له 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنات متفرقة، وبالتحري تبين أنها تدير شقة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب وان وراء ارتكاب الجريمة رجلا من راغبي المتعة الحرام.

وأضافت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها أثناء ممارستهما الرذيلة بسبب خلافهما حول الأجر المتفق عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

