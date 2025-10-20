الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحريات تكشف سر مقتل فتاة تدير شقة للأعمال المنافية للآداب في التجمع

التحريات تكشف سر
التحريات تكشف سر مقتل فتاة تدير شقة للأعمال المنافية للآداب

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة  بحبس عاطل متهم بقتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة معها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب خلافهما حول الأجر نظير الخدمة الحرام التي تقدمها له 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنات متفرقة، وبالتحري تبين أنها تدير شقة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب وان وراء ارتكاب الجريمة رجلا من راغبي المتعة الحرام.

وأضافت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها أثناء ممارستهما الرذيلة بسبب خلافهما حول الأجر المتفق عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

حبس عاطل لاتهامه بقتل سيدة في عين شمس

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية