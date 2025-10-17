الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

بمناسبة زيادة البنزين!

ليس مقبولًا الطريقة التي تتحدث بها الحكومة عن دعم البنزين وبقية المنتجات البترولية.. فهي تتحدث كأنها تتكرم على المواطنين، وتقدم لهم منحة كبيرة، حينما تتحدث عما تتحمله في الدعم.. على الرغم من أن الدعم ليس بدعة حتى في أكبر الدول الرأسمالية، ولا تمن الحكومات فيها على الناس.. 

فلسنا وحدنا في مصر الذين تقدم الحكومة دعمًا لبعض المنتجات البترولية والغذائية المتمثلة في سلع بطاقات التموين والخبز.. أمريكا نفسها تدعم مزارعيها، والآن تدعم كل منتجيها، زراعيين وصناعيين، بزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.

ثم إن زيادة الدعم سواء للمنتجات البترولية أو بعض السلع الغذائية لم يستفِد منها المواطنون، لأنها زيادة حسابية ناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه بالمقارنة للعملات الأجنبية.. وعندما تخفض الحكومة الدعم كما هو الحال حاليًّا فإنها تلزم المواطنين بدفع ثمن لشيء لم يحصلوا عليه!

ولذلك يستحسن أن تكف الحكومة عما تقوله حاليًّا حول أنها تتكلف مثلًا الكثير لدعم المنتجات البترولية وتبيع السولار والبوتاجاز بنصف تكلفته التي تتحملها، فهي مسئولة بشكل مباشر عن زيادة هذه التكلفة حينما انتهجت سياسات أفضت إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه.

إن زيادة المنتجات البترولية تغضب المواطنين، خاصة محدودي الدخل منهم. لأنه تترتب عليها زيادة في معدل التضخم بشكل عام، وزيادة في تكلفة النقل للبشر والسلع، لذلك الأفضل للحكومة ألا تزيد ذلك الغضب بكلامها عن الدعم!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معدل التضخم زيادة البنزين دعم المنتجات البترولية قيمة الجنيه دعم البنزين انخفاض قيمة الجنية التعريفة الجمركية السلع الغذائية السلع المستوردة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

ياريت!

فن التعامل مع ترامب!

قمة بلا إسرائيل وحماس!

ترامب في شرم الشيخ!

المرحلة القادمة لخطة ترامب

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية