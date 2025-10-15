معضلة معبر رفح

بعد أن أعلنت اسرائيل أنها لن تفتح معبر رفح بسبب عدم تسليم حماس جثامين لإسرائيل كانوا محتجزين في غزة عادت وأعلنت أنها مستعدة لفتح المعبر اليوم، ولكن ذلك لم يتحقق بعد رغم أن حماس تسلم يوميا جثامين المحتجزين الإسرائيليين الذين ماتوا.

إن كل شيء جاهز لفتح المعبر.. فالبعثة الأوروبية متواجدة في رفح وجاهزة للتواجد في المعبر طبقا للاتفاق، والسلطة الفلسطينية جاهزة للتواجد في المعبر من الجانب الفلسطيني وإدارته، ومع ذلك تأخر إعادة فتح المعبر الذي أغلقته إسرائيل منذ الربيع بعد أن احتلت محور فيلادلفيا أو صلاح الدين، ومصر مستعدة لإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني والطريق المؤيدةَ له بعد أن خربته قوات الاحتلال.

وأهمية فتح المعبر من الجانب الفلسطيني تكمن في عودة مصر لاستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في مصر وعودة بعض الفلسطنيين العالقين الذين يرغبون في العودة للقطاع ولقاء ذويهم، فضلا عن إدخال كميات من المساعدات أكبر، فإن الاتفاق يقضى بإدخال نحو ٦٠٠ شاحنة يوميا، بينما أمس تم إدخال نصف هذا العدد فقط.

ولأن اسرائيل وافقت مكرهة على اتفاق وقف الحرب، فإن حكومة نتنياهو تلجأ لإثارة العقبات والمشكلات أثناء تنفيذ هذا الاتفاق أملا في إجهاضه بما يمكنها من العودة للحرب مجددا.

وقد بدأت إسرائيل بإثارة المشكلات بإطلاق النار على فلسطينيين بدعوى تجاوزهما الخط الأصفر الذي يحدد مكان تواجد قوات الاحتلال في أراضي القطاع، وبعدها أثارت مشكلة جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ماتوا وادعت عدم تنفيذ حماس التزاماتها في الاتفاق، واليوم تتلكأ إسرائيل في فتح معبر رفح الذي سيجبرها على إعادة تموضع قواتها لتبتعد عن المعبر ومحيطه.

الأغلب أن حكومة نتنياهو لن تتوقف عن إثارة المشكلات لكي توقف تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب ضد أهالي غزة.

