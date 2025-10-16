الجمعة 17 أكتوبر 2025
ترامب يهدد !

رغم أن ترامب تفهم من قبل أن تسليم حماس لجثامين المحتجزين الإسرائيليين يحتاج وقتا وجهدا لأن بعضها مدفون تحت ركام ضخم، إلا أنه عاد ليهدد حماس باستئناف الحرب مجددا، وأنه بكلمة منه لنتنياهو يمكن العودة للقصف الإسرائيلي للقطاع! 


ترامب تجاهل ما وقعه في شرم الشيخ رغم أنه لم يمض عليه سوى أيام قليلة جدا، وابتلع تصريحاته للصحفيين الذين رافقوه في طريقه لإسرائيل التي قال فيها إن الحرب انتهت، انتهت.
 

وها هو يهدد بالعودة إلى الحرب مجددا وكأنه لم يقل شيئا ولم يوقع على شيء أمام قادة نحو ثلاثين دولة والعالم كله الذي تابع قمة شرم الشيخ على شاشات التليفزيون. 


إن الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال بقطاع غزة وعدم توفر معدات مناسبة وصالحة للاستخدام يضفي صعوبة على العثور على جثامين الذين ماتوا من المحتجزين الإسرائيليين، وهي صعوبة ليست بسيطة بسبب الركام الضخم والكبير.. وهذه الصعوبة نبهت لها حماس خلال المفاوضات التي سبقت الاتفاق وأفضت إليه.. 

 

ولذلك يبدو غريبا أن يثير الإسرائيليون تلك المشكلة الآن وهم يعرفون سلفا أن تسليم الجثامين لا يمكن أن يتم خلال 72 ساعة مثل المحتجزين الأحياء.. والأكثر إثارة أن ترامب تفهم من قبل ذلك، بل إنه منح حماس موافقة لاستعادة الأمن في القطاع لفترة من الوقت.

معضلة معبر رفح

ياريت!

 إن هذا يجعلنا نتأكد أن وقف الحرب بشكل مستدام يحتاج لممارسة أكبر الضغوط على الرئيس الأمريكي ترامب حتى لا يمنح نتنياهو موافقة جديدة على استئناف الحرب مجددا.

