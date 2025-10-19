الأحد 19 أكتوبر 2025
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت ضد ليل في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليل، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

 

تشكيل نانت ضد ليل

وشهد تشكيل نانت ضد ليل تواجد مصطفى محمد أساسيا وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: لوبيز.

في خط الدفاع: أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

في خط الوسط: كوان – تابيبو – جويراسي- موانجا.

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – مصطفى محمد.

تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي

أول تعليق من حازم إمام بعد رحيله عن الزمالك

ترتيب نانت وليل في الدوري الفرنسي 

ويحتل فريق ليل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، بينما نانت يأتي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

 

نانت ليل مصطفي محمد الدوري الفرنسي

