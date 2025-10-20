طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد شريف

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بيان رسمي اليوم، إن الأشعة التي خضع لها محمد شريف، مهاجم الفريق، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

