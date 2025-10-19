صن داونز يكتسح ريمو ستارز بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فوزا عريضا على نظيره ريمو ستارز بنتيجة 5–1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهر صن داونز بمستوى مميز على مدار اللقاء، حيث فرض سيطرته الكاملة منذ الدقائق الأولى، ونجح في تسجيل خمسة أهداف مستحقة، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب بين الفريقين.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

وفي سياق آخر، حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدي لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له علي مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بـ بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58، لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.