حوادث

تأجيل محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل إلى 27 أكتوبر

الفنان مجدي كامل،
الفنان مجدي كامل،

 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع.

وخلال الجلسة، طالب محمود النجدي، دفاع الفنان مجدي كامل، بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن ما صدر عن المتهم تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لموكله، كما التمس من المحكمة توقيع أقصى العقوبة على الفنان فادي خفاجة.

من جانبه، طلب دفاع فادي خفاجة تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية وتحضير المرافعة.

كانت جهات التحقيق قد أحالت الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن فادي خفاجة واجه خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأزمات الشخصية، وأصبح نشاطه الفني محدودًا، في مقابل تزايد ظهوره على تطبيق "تيك توك"، حيث يشارك جمهوره مقاطع فيديو بشكل متكرر.
 

الجريدة الرسمية