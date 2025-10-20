موعد مباراة أهلي جدة والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

يستضيف أهلي جدة، فريق الغرافة القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2025.

موعد مباراة اهلي جدة والغرافة بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة أهلى جدة والغرافة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل أحداث المباراة، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما عن معلق مباراة الأهلي والغرافة، فتقرر أن يكون عامر الخوذيري، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ويبحث فريق أهلي جدة السعودي تحقيق الفوز من أجل التربع على صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه يتواجد في الوصافة برصيد 4 نقاط.

ويذكر، أن الغراقة القطري يأتي في المركز السادس بجدول ترتيب البطولة الآسيوية، وبجعبته 3 نقاط.

وكان حامل اللقب قد اكتفى بالتعادل 2-2 أمام الدحيل القطري في الجولة الثانية، ما أوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات، منها 7 في مشوار التتويج باللقب.

ويمتلك الأهلي أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام الغرافة، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر خمس لقاءات بين الفريقين، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.