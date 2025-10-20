مؤمن سليمان في مهمة صعبة مع الشرطة العراقي أمام اتحاد جدة بدوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الشرطة العراقية بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، في مواجهة قوية اتحاد جدة السعودي اليوم الإثنين، على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.



تُعد المباراة اختبارًا صعبًا لـ مؤمن سليمان خاصة في ظل قوة اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه أفضل نجوم قارة آسيا.

موعد مباراة الشرطة العراقي والاتحاد في دوري أبطال آسيا



وتقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً اليوم بتوقيت القاهرة.

وفاز الشرطة العراقي في المباراة الأخيرة التي خاضها ضد الكهرباء، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري بنتيجة 1-0، حيث يأتي فريق مؤمن سليمان في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 9 نقاط.

في المقابل، تعادل اتحاد جدة في المباراة الأخيرة التي خاضها في دوري روشن مع نظيره الفيحاء بنتيجة 1-1، حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 11 نقطة.

وخسر الاتحاد في مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا من نظيره شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 1-0، وبالتالي يرغب العميد في الفوز على الشرطة ما يصعب مهمة مؤمن سليمان.

