حجز مالك أستوديو تلفزيوني غير مرخص في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز مالك أستوديو تصوير تلفزيوني يدار بدون ترخيص في التجمع الخامس بالقاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهم أنشأ وأدار الأستوديو لتصوير فيديوهات برامج حوارية واجتماعية تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات فنية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأستوديو وضبط مالكه وبحوزته الأدوات والمعدات المستخدمة في التصوير والمونتاج، وبمواجهته أقر بمزاولة النشاط المخالف بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.