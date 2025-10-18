السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز مالك أستوديو تلفزيوني غير مرخص في التجمع الخامس

حجز متهم
حجز متهم

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز مالك أستوديو تصوير تلفزيوني يدار بدون ترخيص في التجمع الخامس بالقاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهم أنشأ وأدار الأستوديو لتصوير فيديوهات برامج حوارية واجتماعية تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات فنية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأستوديو وضبط مالكه وبحوزته الأدوات والمعدات المستخدمة في التصوير والمونتاج، وبمواجهته أقر بمزاولة النشاط المخالف بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية القاهرة الجديدة النيابة العامة نيابة القاهرة الجديدة وحدات مونتاج نيابة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في واقعة دجال الإسكندرية

تفريغ هواتف ومحادثات صانع محتوى وصديقه بتهمة تصوير فيديوهات خادشة للحياء

تحقيقات موسعة مع أجنبي لتزلجه خلف سيارة شرطة بالإسكندرية

حجز موظف بشركة فودافون لاستيلائه على 173 ألف جنيه من أموال العملاء بكرداسة

اتهامها بازدراء الأديان “الأبرز”، تفاصيل التحقيقات مع سوزي الأردنية

عرض حياة المواطنين للخطر، حجز قائد سيارة ملاكي سار عكس الاتجاه

استدعاء مجري التحريات في اتهام رجل أعمال بغسل 50 مليون جنيه

حبس عاطل متهم بخطف حقيبة مسن في مدينة بدر

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية