السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس موظف بشركة محمول بتهمة الاستيلاء على 173 ألف جنيه من محافظ إلكترونية

متهم
متهم

 جددت نيابة الأموال العامة، حبس موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات لاستيلائه على أموال محافظ إلكترونية لعملاء خدمة لصديقه بـ منطقة كرداسة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

 

موظف فودافون يستولى على أموال العملاء بكرداسة

 كان المقدم محمد سعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من محامي الإدارة القانونية لشركة اتصالات وبصحبته مندوب خدمة عملاء ومبيعات بالشركة (24 سنة)، وأبلغ الأول بقيام الثاني بالاستيلاء على 173 ألف جنيه من محافظ إلكترونية خاصة بـ 3 أشخاص من عملاء الشركة مستغلًا طبيعة عمله.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة خدمة لصديقه، حيث ادعى الأخير أن تلك الأموال خاصة بأقاربه وتم إيقافها من قبل الشركة ورغبتهم في استرداد الأموال من تلك المحافظ.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأموال العامة النيابة العامة مباحث مركز شرطة كرداسة نيابة الأموال العامة منطقة كرداسة نيابة العامة

الجريدة الرسمية