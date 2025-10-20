الرقابة على الصادرات: إعداد معامل متطورة تتوافق مع أحدث المواصفات العالمية

أكد الدكتور أحمد حمدى مدير عام المعامل الغذائية والكيميائية بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة، أن استراتيجية ورؤية الهيئة تعمل على إعداد معامل متطورة تتماشى مع أحدث المواصفات العالمية، والمساهمة في تعزيز جودة المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية بالأسواق الدولية، ودعم الابتكار وتبادل الخبرات بما يسهم في مواكبة التطورات السريعة في القطاع الغذائي.

وشارك ممثلا عن الهيئة والإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية في فعاليات المؤتمر الهام "الرؤى المستقبلية وتحديات التصنيع الغذائي"، والذي جمع نخبة من الخبراء والأكاديميين ورواد القطاع الغذائي.

وتأتى هذه المشاركة هذا بناء على توجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفي إطار حرص الدولة على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

وأكد الدكتور أحمد حمدى خلال مشاركته بهذا المؤتمر، أن قطاع التصنيع الغذائي يمثل ركيزة أساسية في توفير الغذاء الآمن والصحي للمستهلكين، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع رؤية مصر 2030، حيث تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة عبر شراكات قوية وتكامل مع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية. ويُعد المؤتمر منصة مميزة للتعاون والتكامل بين مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التصنيع الغذائي، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل القطاع والصادرات المصرية.

