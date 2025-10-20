من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

نعى الفنان هاني عادل، بكلمات مؤثرة، والدة المطرب أمير عيد التي وافتها المنية أمس.

وقال عادل عبر حسابه على موقع فيسبوك: “رجاء الدعاء بالرحمه لوالدة صديقي أمير عيد وصديقي كريم عيد السيدة الفاضلة ابتسام فتحي، كانت من أطيب وأجدع الناس اللي شوفتهم في حياتي عملت خير كتير ووقفت جنب ناس كتير أوي حتى معايا أنا شخصيا”.

وتابع: “اللهم ارحمها وادخلها فسيح جناتك وأسكنها يا رب الفردوس الأعلى واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وصبر أولادها وكل حبايبها على فراقها”.

نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة أمير عيد

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المطرب أمير عيد التي رحلت عن عالمنا.

وقالت النقابة في بيان صحفي: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة أمير عيد وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.

ورحلت عن عالمنا والدة المطرب أمير عيد وشيع جثمانها من مسجد الفاروق بمنطقة المعادى.

وسبق أن تحدث أمير عيد فى أكثر من مناسبة عن دور والدته فى حياته، وتأثيرها عليه فيما وصل إليه من نجومية لإيمانها به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.