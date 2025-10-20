أول تعليق من وزارة الرياضة على أزمة لاعبي تنس الطاولة

تنس الطاولة، أكد بيان رسمي صادر عن وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي يتابع عن كثب كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن الاتحاد المصري لتنس الطاولة بشأن الأزمة التي نشبت بين لاعبي المنتخب الوطني عمر عصر ومحمود أشرف خلال مشاركتهما في البطولة.

وشهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن الالتزام والانضباط يمثلان أساسًا في تمثيل مصر في المحافل الخارجية، بما يليق باسم ومكانة الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع الموقف بشكل دقيق، وتُجري تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة لمتابعة نتائج التحقيقات وملابسات الواقعة، واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن الحفاظ على انضباط المنظومة واحترام القيم والأخلاق الرياضية.

وكانت الكاميرات سجلت مشادة بين عمر عصر لاعب المنتخب وزميله محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الأخير مصافحة “عصر”، خلال أحدى المباريات.

وطالب عمر عصر أثناء المباراة بخروج محمود أشرف حلمي خارج الملعب من أجل استكمال المنافسات، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين اللاعبين.

وعلى صعيد آخر هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر لتنس الطاولة على الإنجاز التاريخي بالفوز بكافة المنافسات للرجال والسيدات، وتحقيق لقب البطولة الأفريقية التي أُقيمت في تونس، والتأهل إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في لندن 2026، في إنجاز كبير يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل بالإنجازات.

