تشكيل عصابي متهم بغسل الأموال: بنخفي الفلوس في حسابات زوجاتنا وأبنائنا

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وقال المتهمون إنهم يخفون الأموال في حسابات زوجاتهم وابنائهم وأقاربهم، وذلك للتهرب من الأمن. 

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، بإظهارها كعوائد لأنشطة مشروعة من خلال الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.

وبلغت القيمة المالية لأموال الغسل نحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

الجريدة الرسمية