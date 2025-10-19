مسؤول أمني إسرائيلي: أمريكا فرضت قيودا علينا والقرار في غزة أصبح لها

نشرت صحيفة يسرائيل هيوم تصريحات لمسؤول أمني رفيع المستوى، أكد فيها أن أي قرار يتعارض مع رغبات واشنطن سيتم إلغاؤه فورًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ثبت بالدليل القاطع خلال التعاملات الأخيرة بشأن غزة.



الإحباط من استئناف المساعدات لغزة

وأبدى المسؤول إحباطه من قرار استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، الذي تم بناءً على طلب من واشنطن، معتبرًا أن القرار يعكس القيود المفروضة على إسرائيل في إدارة الأوضاع داخل القطاع.



عدم القدرة على تطبيق نموذج لبنان



وأضاف أن إسرائيل لا تستطيع اتخاذ قرارات مستقلة بشأن غزة، ولا يمكنها تطبيق نموذج لبنان في إدارة القطاع أو ضبطه عسكريًا، وهو ما وصفه بأنه مقلق بالنسبة للقيادة الأمنية الإسرائيلية، في ظل استمرار الاعتماد الكامل على التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان أي خطوات مستقبلية.



وذكرت الصحفية العبري نقلًا عن مسؤول أمني رفيع المستوى، أن إسرائيل لم تعد تشك في تدخل الجانب الأمريكي، وأن أي تحرك أو عملية عسكرية في قطاع غزة لن يتم دون موافقة الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن هذا التنسيق الوثيق مع واشنطن أصبح جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية لضمان الدعم الدولي وتجنب أي تصعيد غير محسوب، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالقطاع لا تُتخذ بمعزل عن الإدارة الأمريكية.

ضمان الالتزام بالتهدئة والمصداقية الدولية



وأوضح المسؤول أن هذا التعاون الأمريكي-الإسرائيلي يهدف إلى تثبيت التهدئة الحالية، والحفاظ على مصداقية إسرائيل دوليًا، خاصة في ظل الضغوط الدولية المستمرة على الطرفين.

