مصدر أمني إسرائيلي: تل أبيب لا تريد انهيار اتفاق غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني رفيع زعمه أن خرقًا لوقف إطلاق النار قد وقع في إحدى مناطق قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي رد على الحادث بشكل فوري ومحدود.

وأوضح المصدر أن الرد جاء في إطار ضبط النفس ووفقًا لتقديرات القيادة العسكرية، مؤكدًا أن إسرائيل لا تسعى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الردود ستبقى محصورة في نطاق الخروقات فقط- وفقًا لزعمه.

تحذير لحماس من تكرار الانتهاكات



وأضاف المصدر أن إسرائيل ستواصل الرد على أي خرق يصدر عن حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى، مشددًا على أن استمرار الالتزام بالاتفاق مرهون بوقف أي هجمات أو إطلاق نار من داخل القطاع.

تأكيد على رغبة في استقرار التهدئة



واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الإسرائيلية لا ترى مصلحة في التصعيد، وأن هدفها الحفاظ على التهدئة الحالية طالما التزمت الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق.

