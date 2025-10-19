الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر أمني إسرائيلي: تل أبيب لا تريد انهيار اتفاق غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني رفيع زعمه أن خرقًا لوقف إطلاق النار قد وقع في إحدى مناطق قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي رد على الحادث بشكل فوري ومحدود.

وأوضح المصدر أن الرد جاء في إطار ضبط النفس ووفقًا لتقديرات القيادة العسكرية، مؤكدًا أن إسرائيل لا تسعى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الردود ستبقى محصورة في نطاق الخروقات فقط- وفقًا لزعمه.

تحذير لحماس من تكرار الانتهاكات
 

وأضاف المصدر أن إسرائيل ستواصل الرد على أي خرق يصدر عن حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى، مشددًا على أن استمرار الالتزام بالاتفاق مرهون بوقف أي هجمات أو إطلاق نار من داخل القطاع.

تأكيد على رغبة في استقرار التهدئة
 

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الإسرائيلية لا ترى مصلحة في التصعيد، وأن هدفها الحفاظ على التهدئة الحالية طالما التزمت الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل تل أبيب اتفاق غزة غزة الجيش الإسرائيلي حركة حماس الفصائل الفلسطينية

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: واشنطن تحاول منع تدهور الأحداث في غزة

حماس: وفد برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

حماس: التزمنا بتنفيذ الاتفاق وندعو الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads