ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 42 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 23 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، جراء القصف المكثف وعمليات إطلاق النار التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين في خان يونس ورفح

ووفقًا للمصادر، فإن القصف تركز على مناطق شرق خان يونس ورفح، إضافة إلى استهدافات متكررة في شمال القطاع، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

حصيلة مرشحة للارتفاع



وأشارت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة، حيث لا تزال عمليات البحث تحت الأنقاض مستمرة.

تنديد فلسطيني وتحرك إنساني



من جانبها، نددت الفصائل الفلسطينية بالتصعيد الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما دعت منظمات الإغاثة الدولية إلى توفير ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات وإنقاذ الجرحى.

