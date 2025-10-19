جيش الاحتلال يعلن استئناف العمل ببنود اتفاق غزة لوقف إطلاق النار بعد توجيهات القيادة السياسية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أنه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بدأ إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد أن تم خرق الاتفاق مؤخرًا من قبل حركة حماس – بحسب البيان.

الاحتلال يعلن مجددا وقف إطلاق النار

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن إسرائيل تستأنف الالتزام ببنود اتفاق غزة الأخير "ما دامت الأطراف الأخرى تلتزم بها"، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لمواجهة أي خروقات محتملة خلال الساعات المقبلة.

ضغوط دولية لاستعادة الهدوء في غزة



ويأتي القرار بعد ضغوط أمريكية وإقليمية مكثفة طالبت إسرائيل بـضبط النفس والحفاظ على التهدئة، خاصة بعد أيام من التوتر الميداني والعمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة.

رسالة ضمنية لحماس



وختم البيان بالتأكيد على أن إسرائيل لا ترغب في انهيار الاتفاق، لكنها "لن تتهاون مع أي خرق أمني أو استهداف لقواتها"، في رسالة مباشرة لحركة حماس بضرورة الالتزام الصارم ببنود وقف إطلاق النار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.