الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استئناف العمل ببنود اتفاق غزة لوقف إطلاق النار بعد توجيهات القيادة السياسية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أنه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بدأ إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد أن تم خرق الاتفاق مؤخرًا من قبل حركة حماس – بحسب البيان.

 

الاحتلال يعلن مجددا وقف إطلاق النار

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن إسرائيل تستأنف الالتزام ببنود اتفاق غزة الأخير "ما دامت الأطراف الأخرى تلتزم بها"، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لمواجهة أي خروقات محتملة خلال الساعات المقبلة.

ضغوط دولية لاستعادة الهدوء في غزة


ويأتي القرار بعد ضغوط أمريكية وإقليمية مكثفة طالبت إسرائيل بـضبط النفس والحفاظ على التهدئة، خاصة بعد أيام من التوتر الميداني والعمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة.

رسالة ضمنية لحماس
 

وختم البيان بالتأكيد على أن إسرائيل لا ترغب في انهيار الاتفاق، لكنها "لن تتهاون مع أي خرق أمني أو استهداف لقواتها"، في رسالة مباشرة لحركة حماس بضرورة الالتزام الصارم ببنود وقف إطلاق النار.
 

مصدر أمني إسرائيلي: تل أبيب لا تريد انهيار اتفاق غزة

إعلام عبري يزعم: إسرائيل أوقفت حركة الشاحنات إلى قطاع غزة بسبب القصف

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال اتفاق غزة غزة الفصائل الفلسطينية حماس إسرائيل القوات الاسرائيلية اتفاق وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

كوشنر: نجاح خطة السلام مرهون بإيجاد بديل لحماس

هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن رسالة أمريكية عاجلة لحكومة الاحتلال

حماس: وفد برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

حماس: التزمنا بتنفيذ الاتفاق وندعو الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

موعد رمضان 2026 فلكيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads