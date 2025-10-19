العرابي: المرحلة الثانية من اتفاق غزة الأكثر تعقيدًا على الأرض

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل الجزء الأصعب والأكثر تعقيدًا في التنفيذ على الأرض، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شد وجذب بين إسرائيل وحماس في محاولة كل طرف لتثبيت مواقعه قبل جولات التفاوض القادمة.

حماس والطموح في المرحلة المقبلة





وأوضح العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن حركة حماس بدأت تشعر بأن وجودها على الأرض أصبح ممكنًا ومطلوبًا لدى بعض الأطراف، وربما يتم القبول بتواجدها في منطقة محددة داخل قطاع غزة، مؤكّدًا أن الحركة تسعى لأن تكون طرفًا فاعلًا في المرحلة المقبلة.

إسرائيل والمساعدات الإنسانية



وأضاف أن إسرائيل ستسمح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية في محاولة لإظهار نفسها كـ دولة متعاونة، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يتجاوز وقف إطلاق النار ليشمل تدمير الأنفاق ونزع السلاح تدريجيًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتوسيع العمليات العسكرية سواء من جانب إسرائيل أو حماس.

دور الضغوط الدولية والمصرية



وأشار العرابي إلى أن الولايات المتحدة بدأت تغيّر مواقفها مؤخرًا نتيجة الضغوط العربية والإسلامية، مشيدًا بالدور المصري الذي يتحرك بسرعة على الأرض لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وإنشاء مناطق إيواء للمدنيين المتضررين، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار النسبي في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.