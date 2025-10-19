أخبار الفن اليوم: وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب.. مسلسل جديد يجمع مي عمر ومحمد سيد بشير

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

رحلت عن عالمنا الإعلامية فيفيان الفقي، حيث وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وكتبت إحدى صديقات الإعلامية فيفيان الفقي على صفحتها على موقع “فيسبوك”: “الإعلامية الصديقة العزيزة على قلبي فيفيان الفقي في ذمة الله”. وذلك دون الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء.

حصلت "فيتو" على عقود حفل الزفاف الذي تسبب في أزمة بين المواطن فرغلي عبد السميع وعازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، بعد اتهام الأخير بـ النصب، نتيجة تغيبه عن إحياء الحفل رغم حصوله على مبلغ 130 ألف جنيه.

انطلقت فعاليات الريد كاربت الخاصة بالفيلم الأمريكي فرانكشتاين - FRANKENSTEIN إخراج غييرمو ديل تورو، ضمن عروض مهرجان الجونة السينمائي، وكان في مقدمة الحضور الفنانة ليلى علوي والفنان نيقولا معوض.





حرصت كل من الفنانات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وحسين فهمي على الحضور إلى السجادة الحمراء لفيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ضمن احتفال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة بذكرى مئوية ميلاده





أطلقت المطربة الشابة ماس رحيم، أولى أغنيات ألبومها الجديد، والتى تحمل عنوان "ضيعتنى" من كلمات وألحان والدها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وتوزيع موسيقى كريم أسامة، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.





يتعاون المؤلف محمد سيد بشير لأول مرة مع النجمة مي عمر والمخرج محمد علي في مسلسل جديد من بطولتها، وذلك للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2026.



وتظهر مي عمر من خلال نافذة محمد سيد بشير بصورة تخلف توقعات الجمهور وتفاجئهم، وسيتطرقا لموضوع لم تقدمه من قبل، كما أنه يهم السيدات على وجه التحديد.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المطرب أمير عيد التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.



وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة أمير عيد وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

