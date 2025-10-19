الأحد 19 أكتوبر 2025
نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد

أمير عيد
أمير عيد

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المطرب أمير عيد التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة أمير عيد وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

ورحلت عن عالمنا منذ قليل والدة المطرب أمير عيد وشيع جثمانها من مسجد الفاروق بمنطقة المعادى.

هذا وسبق أن تحدث أمير عيد فى أكثر من مناسبة عن دور والدته فى حياته، وتأثيرها عليه فيما وصل إليه من نجومية لإيمانها به.

