ثقافة وفنون

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

الإعلامية فيفيان
الإعلامية فيفيان الفقى، فيتو

رحلت عن عالمنا الإعلامية فيفيان الفقي، حيث وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت إحدى صديقات الإعلامية فيفيان الفقي على صفحتها على موقع “فيسبوك”: “الإعلامية الصديقة العزيزة على قلبي فيفيان الفقي في ذمة الله”. وذلك دون الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء.

