خد 130 ألف جنية ومحضرش، اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد غيابه عن حفل زفاف (فيديو)

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

تقدم المواطن فرغلي عبد السميع ببلاغ رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، اتهم فيه عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام بالنصب، بعد تقاضيه مبلغ 130 ألف جنيه نظير إحياء حفل زفاف، وعدم حضوره في الموعد المتفق عليه.

 

وقال "فرغلي" في شكواه إنه تعاقد مع "عبد السلام" لإحياء حفل زفاف أحد أقاربه، ودفع له مقدم المبلغ المتفق عليه، إلا أنه فوجئ بعدم حضوره، ما تسبب له في خسائر مادية ومعنوية وإحراج أمام الحضور.

وأضاف أنه حاول التواصل مع الفنان أكثر من مرة دون جدوى، مما دفعه إلى التوجه للنقابة للمطالبة بحقوقه القانونية واسترداد أمواله.

 

من جانبه، لم يصدر عن الفنان محمد عبد السلام أو مكتبه الفني أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الواقعة، فيما تواصل نقابة المهن الموسيقية التحقيق في الشكوى المقدمة.

