الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل جديد يجمع النجمة مي عمر ومحمد سيد بشير في رمضان 2026

مي عمر ومحمد السيد
مي عمر ومحمد السيد بشير

يتعاون المؤلف محمد سيد بشير لأول مرة مع النجمة مي عمر والمخرج محمد علي في مسلسل جديد من بطولتها، وذلك للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2026.

 

وتظهر مي عمر من خلال نافذة محمد سيد بشير بصورة تخلف توقعات الجمهور وتفاجئهم، وسيتطرقا لموضوع لم تقدمه من قبل، كما أنه يهم السيدات على وجه التحديد.

 

واستطاع بشير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة أولى حلقات المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، في وقت قصير، بعدما تعاقد مع شركة "ميديا لايف" للمنتج محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، واجتمع مع مي عمر في جلسات مكثفة استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

 

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

 

نافس المؤلف محمد سيد بشير في الماراثون الرمضاني الماضي 2025، مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"، وحققا نجاحًا كبيرًا من خلاله على مدار 15 حلقة، وذلك تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، وشارك به العديد من الفنانين منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني.

 

كما شارك مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ومشاهدة العروض المسرحية وتقييمها مع كبار الصناع في مصر والوطن العربي الذي وصل عددهم في اللجنة إلى 50 عضوًا ما بين المنتجين والمخرجين والمؤلفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي عمر الفنانة مي عمر محمد السيد بشير

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

بالأسماء، الرئيس السيسي يكرم 11 من أبطال حرب أكتوبر 1973

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

أنباء عن اغتيال القيادي في كتائب القسام يحيى المبحوح بقصف إسرائيلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية