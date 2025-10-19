الأحد 19 أكتوبر 2025
ماس محمد رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماس رحيم
ماس رحيم

أطلقت المطربة الشابة ماس رحيم، أولى أغنيات ألبومها الجديد، والتى تحمل عنوان "ضيعتنى" من كلمات وألحان والدها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وتوزيع موسيقى كريم أسامة، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كشفت المطربة ماس رحيم عن مفاجأة خاصة بأغنية "ضيعتنى"، بقولها: "والدى الفنان محمد رحيم هو اللى اختار لى أغنيات الألبوم، ومن بينها أغنية "ضيعتنى"، وهى قريبة جدا من قلبى، ولحنها مفاجأة فهو قديم لحنه والدى فى سن الشباب، واللحن موجود فيه إحساسه وتركيبته المعروفة فى الألحان، والدى كان حريصا على عمل كل أغنية فى الألبوم حالة خاصة وشبهى، وشايف إن أنا بس اللى هقدر أقدمها، بشخصيتى وبطريقتى وبأسلوبى، وده طبعا زى ما اتعودنا منه، مع اكتشافه لأى موهبة جديدة، بيرسم لها طريقها فى الغناء، وأمثلة كثيرة قدمها بالشكل ده ومنهم الفنانة "روبى".

 

وأضافت: "اخترنا سويا أغنية "ضيعتنى"، وهى شبهى زى ما كان بيقول، والأغنية مش حزينة، ومعناها جميل، وتتخطى حاجز العنوان، وكل أغنية فى الألبوم لها قصة وشخصية وموضوع مختلف، وأنا بقدم الألبوم بكل فخر مش علشان نفسى، ولكن علشان والدى، لأن انا شايفة اللى قدمه رحيم مش قليل، لأنه قدر يغير شكل الموسيقى فى الوطن العربى على مدار 30 عاما".

وتابعت ماس: “أنا بدأت حب الموسيقى وعمرى 5 سنين، وكنت بحس بوالدى والأجواء اللى كلها مزيكا، ده غير الجينات اللى توارثتها عنه، وكنت بكتب وألحن، وكان والدى بيسمعها وبيعجب بها، ولما وصلت إلى 8 سنين بدأت أركب الهارمونى لوحدى- تركيب الهارموني في الموسيقى هو فن تنسيق الأصوات المختلفة معًا في وقت واحد لخلق تأثير موسيقي متناغم- والموضوع ده لفت انتباهه جدا وعرف إنى موهوبة، وبدأ فى تبنى موهبتى، بتعليمى العزف على الآلات الموسيقية مثل البيانو والجيتار، وكنا بنتكلم مع بعض بلغة المزيكا، لو هو عاوز يوصل لى إحساس معين أو العكس لو انا عاوزة أوصل له إحساس خاص،  كنا بنغنى لبعض، كان صديقى وصاحبى وكان معايا فى كل حاجة”.

 

