الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توافد الفنانين على ريد كاربت الفيلم الأمريكي فرانكشتاين بمهرجان الجونة السينمائي (صور وفيديو)

ليلى علوي، فيتو
ليلى علوي، فيتو

انطلقت فعاليات الريد كاربت الخاصة بالفيلم الأمريكي فرانكشتاين - FRANKENSTEIN إخراج غييرمو ديل تورو، ضمن عروض مهرجان الجونة السينمائي، وكان في مقدمة الحضور الفنانة ليلى علوي والفنان نيقولا معوض.

الفيلم الأمريكي فرانكشتاين - FRANKENSTEIN

وفيلم فرانكشتاين - FRANKENSTEIN هو معالجة معاصرة لرواية ماري شيلي الكلاسيكية، تعيد اكتشاف مساحات الخلق والخطيئة والإنسانية الممزقة.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة السينمائي أفلام عرض في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة 2025 فيلم فرانكشتاين FRANKENSTEIN

مواد متعلقة

بعد عقد قرانهما مؤخرًا، أول ظهور لـ هادي الباجوري وزوجته بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

أبرزهم كريم فهمي وأحمد السعدني، النجوم يتألقون على السجادة الحمراء لافتتاح الجونة السينمائي (صور)

حضور لافت لـ أسماء جلال ونجلاء بدر ومايان السيد في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

أمينة خليل وهدى المفتي وتارا عماد يخطفن الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

موعد رمضان 2026 فلكيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية