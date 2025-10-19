الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ترشيح أحمد مالك وأحمد داش للمشاركة في فيلم "أولاد رزق 4"

أحمد مالك وأحمد داش
أحمد مالك وأحمد داش

قرر المخرج طارق العريان تقديم جزء رابع من فيلم “ولاد رزق” بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثالث من العمل، والذى تم عرضه خلال السباق السينمائي المنقضي.

وكشف أحد المقربين من أسرة العمل أن فكرة الجزء الرابع لن تكون بنفس أبطال العمل الحققيين، بل ستعود للوراء، في مرحلة طفولة الشباب، ومن المحتمل أن يظهر أبطال العمل كضيوف شرف فقط.

وأكد المصدر أنه تم ترشيح النجمان أحمد داش وأحمد مالك للمشاركة في الجزء الرابع من العمل، ويلعب الفنان أحمد مالك شخصية رضا التي قدمها الفنان أحمد عز.

الجزء الثالث من ولاد رزق

وضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددا من المفاجآت عن الأجزاء السابقة، ومن أبرزها أنه تم تصوير مشاهده في عدد من الأماكن ومنها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يضم مشاهد أكشن قوية تم تصويرها بتقنيات حديثة، بالإضافة إلى أن الجزء الثالث يضم ممثلين جددا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ضمت قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيين، وهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يشتمل فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولاد رزق 4 فيلم ولاد رزق اخبار الفن أحمد مالك وأحمد داش طارق العريان

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية