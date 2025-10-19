ترشيح أحمد مالك وأحمد داش للمشاركة في فيلم "أولاد رزق 4"

قرر المخرج طارق العريان تقديم جزء رابع من فيلم “ولاد رزق” بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثالث من العمل، والذى تم عرضه خلال السباق السينمائي المنقضي.

وكشف أحد المقربين من أسرة العمل أن فكرة الجزء الرابع لن تكون بنفس أبطال العمل الحققيين، بل ستعود للوراء، في مرحلة طفولة الشباب، ومن المحتمل أن يظهر أبطال العمل كضيوف شرف فقط.

وأكد المصدر أنه تم ترشيح النجمان أحمد داش وأحمد مالك للمشاركة في الجزء الرابع من العمل، ويلعب الفنان أحمد مالك شخصية رضا التي قدمها الفنان أحمد عز.

الجزء الثالث من ولاد رزق

وضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددا من المفاجآت عن الأجزاء السابقة، ومن أبرزها أنه تم تصوير مشاهده في عدد من الأماكن ومنها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يضم مشاهد أكشن قوية تم تصويرها بتقنيات حديثة، بالإضافة إلى أن الجزء الثالث يضم ممثلين جددا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ضمت قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيين، وهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يشتمل فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.

