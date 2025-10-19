يسرا ولبلبة أوائل الحضور على ريد كاربت "إسكندرية كمان وكمان" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

حرصت كل من الفنانات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وحسين فهمي على الحضور إلى السجادة الحمراء لفيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ضمن احتفال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة بذكرى مئوية ميلاده

.

وتألقت الفنانات الثلاث على ريد كاربت “إسكندرية كمان وكمان” بفساتين أنيقة وراقية فاختارت كل من إلهام شاهين ولبلبة اللون الأسود مع تفاصيل بسيطة، بينما حضرت يسرا بفستان به عدد من الألوان المتدرجة من الأزرق والأحمر والأبيض.

فيلم إسكندرية كمان وكمان

وكانت ماريان خوري، المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي، قالت في تصريحات إعلامية إن أقرب أفلام يوسف شاهين إلى قلبها هو "إسكندرية كمان وكمان"، قائلة: "كنت وقتها حاملا، وشعرت أن يوسف شاهين في هذا الفيلم حقق كل أحلامه، جمع بين الخاص والعام، والسياسة والفن والنقابة، وكل ما كان يشغله."

كما أشارت إلى أن فيلم "إسكندرية ليه" كان قد مُنع لفترة، مؤكدة أن شاهين كان يمتلك رؤية وفكرًا مختلفين دائمًا، وهو ما جعله أحد أبرز المبدعين في تاريخ السينما المصرية والعربية.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.