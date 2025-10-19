الأحد 19 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

يسرا ولبلبة أوائل الحضور على ريد كاربت "إسكندرية كمان وكمان" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

يسرا وحسين فهمي،
يسرا وحسين فهمي، فيتو

حرصت كل من الفنانات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وحسين فهمي على الحضور إلى السجادة الحمراء لفيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ضمن احتفال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة بذكرى مئوية ميلاده

.

وتألقت الفنانات الثلاث على ريد كاربت “إسكندرية كمان وكمان” بفساتين أنيقة وراقية فاختارت كل من إلهام شاهين ولبلبة اللون الأسود مع تفاصيل بسيطة، بينما حضرت يسرا بفستان به عدد من الألوان المتدرجة من الأزرق والأحمر والأبيض.

فيلم إسكندرية كمان وكمان

وكانت ماريان خوري، المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي، قالت في تصريحات إعلامية إن أقرب أفلام يوسف شاهين إلى قلبها هو "إسكندرية كمان وكمان"، قائلة: "كنت وقتها حاملا، وشعرت أن يوسف شاهين في هذا الفيلم حقق كل أحلامه، جمع بين الخاص والعام، والسياسة والفن والنقابة، وكل ما كان يشغله."

كما أشارت إلى أن فيلم "إسكندرية ليه" كان قد مُنع لفترة، مؤكدة أن شاهين كان يمتلك رؤية وفكرًا مختلفين دائمًا، وهو ما جعله أحد أبرز المبدعين في تاريخ السينما المصرية والعربية.  

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

يسرا لبلبة الهام شاهين فيلم اسكندرية كمان وكمان يوسف شاهين مهرجان الجونة السينمائي

