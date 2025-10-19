الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل ضبط 8 جواهرجية خطفوا صائغا وأجبروا زوجته على بيع محل ذهب بالمرج.. تأجيل طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء. 

بعد تداول فيديو ترويجه للمواد المخدرة، القبض على "طفل المخدرات" في شبرا الخيمة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرفقته كلب، أثناء ترويجه المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات تموينية لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسعار ومنع التربح غير المشروع.

الداخلية تكشف حقيقة استغاثة سيدة بالشرقية بعد مشاجرة عائلية بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله سيدة تستغيث بدعوى اعتداء عدد من الأشخاص على منزل أسرتها في محافظة الشرقية، بتحريض من عمها ونجله، ما أسفر عن إصابة والدتها.

الداخلية تضبط تجار عملة بتعاملات غير مشروعة تجاوزت 12 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، ضمن جهودها لمكافحة المضاربة على أسعار العملات وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

القبض على كوافير شهير بالتجمع الأول بتهمة التحرش بفتاة داخل صالونه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كوافير شهير، لاتهامه بالتحرش بفتاة صغيرة أثناء وجودها داخل صالون التجميل الذي يملكه في أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول.

ضبط خادمة سرقت كيلو ذهب من داخل فيلا طبيب شهير بالتجمع الخامس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جرام من داخل فيلا أستاذ بكلية طب القصر العيني في منطقة التجمع الخامس، وألقت القبض على العاملة المتهمة وعدد من المتورطين معها في الواقعة.

تفاصيل ضبط 8 جواهرجية خطفوا صائغا وأجبروا زوجته على بيع محل ذهب بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  في كشف ملابسات واقعة اختطاف صائغ بمنطقة المرج، والاستيلاء على عقد بيع محل مملوك لزوجته تحت التهديد، حيث تبين أن وراء الواقعة 8 أشخاص يعملون في مجال الذهب، انتقموا منه بعد اتهامه بالنصب عليهم في كمية من المشغولات الذهبية تقدر بنحو 8 كيلو جرامات. 

تأجيل طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب قضايا النفقة


قررت محكمة أسرة النزهة تأجيل نظر الطعن المقدم من محامي اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري.

تأييد قرار الوطنية للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين من مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول 4 طعون مقامة من مرشحين على قرار استبعادهم من انتخابات مجلس النواب.

