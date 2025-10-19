الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط خادمة سرقت كيلو ذهب من داخل فيلا طبيب شهير بالتجمع الخامس

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جرام من داخل فيلا أستاذ بكلية طب القصر العيني في منطقة التجمع الخامس، وألقت القبض على العاملة المتهمة وعدد من المتورطين معها في الواقعة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أستاذ بكلية طب القصر العيني، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية نحو كيلو جرام من داخل الفيلا الخاصة به بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لتحديد هوية المتهمين.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة استغلت ثقة الطبيب وزوجته، وقامت على مدار فترات متباعدة بسرقة المشغولات بأسلوب المغافلة، بعدما اكتشفت أن الطبيب يحتفظ بها داخل مرتبة السرير.

وأوضحت التحريات أن المتهمة سلمت المسروقات لأبنائها، أحدهما يعمل سائق ميكروباص والآخر عاطل، حيث قاما ببيع المشغولات لأحد الأشخاص بمنطقة السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وأبنائها والمشتري، كما تم استعادة المشغولات الذهبية المسروقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

