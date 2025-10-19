الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

تأييد قرار الوطنية للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين من مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول 4 طعون مقامة من مرشحين على قرار استبعادهم من انتخابات مجلس النواب.

حملت الطعون ارقام 1773 لسنة 72 قضائية 1712 لسنة 72 قضائية.

واختصمت الطعون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته.

محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الطعون الإنتخابية التى تقدموا

ونظرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الطعون الإنتخابية التى تقدموا بها المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعن على مستوى جميع محافظات مصر، من بينهم القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

