الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على كوافير شهير بالتجمع الأول بتهمة التحرش بفتاة داخل صالونه

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كوافير شهير، لاتهامه بالتحرش بفتاة صغيرة أثناء وجودها داخل صالون التجميل الذي يملكه في أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول.

 

صاحب كوافير يتحرش بفتاة بالتجمع 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من فتاة أفادت بتعرضها للتحرش من قبل صاحب كوافير شهير أثناء  تصفيف شعرها داخل أحد المولات الشهيرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين أن المتهم لامس جسدها بشكل غير لائق خلال جلسة تصفيف الشعر.

تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صاحب كوافير يتحرش بفتاة بالتجمع

الجريدة الرسمية