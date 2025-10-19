الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل ضبط 8 جواهرجية خطفوا صائغا وأجبروا زوجته على بيع محل ذهب بالمرج

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  في كشف ملابسات واقعة اختطاف صائغ بمنطقة المرج، والاستيلاء على عقد بيع محل مملوك لزوجته تحت التهديد، حيث تبين أن وراء الواقعة 8 أشخاص يعملون في مجال الذهب، انتقموا منه بعد اتهامه بالنصب عليهم في كمية من المشغولات الذهبية تقدر بنحو 8 كيلو جرامات. 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، أفادت فيه بقيام 8 أشخاص بالهجوم على محلها وإجبارها على توقيع عقد بيع، ثم قاموا باختطاف زوجها إلى جهة غير معلومة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثمانية، وتبين أن 4 منهم جواهرجية و4 صنايعية في مجال المشغولات الذهبية، كما تم العثور بحوزتهم على عقد بيع المحل والمجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليه بعد أن استولى منهم على كمية من الذهب تزن 8 كيلو جرامات دون سداد قيمتها، ولاذ بالفرار إلى محل إقامة زوجته، فقاموا بخطفه وإجبار زوجته على بيع المحل كوسيلة لاسترداد أموالهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة المرج منطقة

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

بالأسماء، الرئيس السيسي يكرم 11 من أبطال حرب أكتوبر 1973

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية