تفاصيل ضبط 8 جواهرجية خطفوا صائغا وأجبروا زوجته على بيع محل ذهب بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة اختطاف صائغ بمنطقة المرج، والاستيلاء على عقد بيع محل مملوك لزوجته تحت التهديد، حيث تبين أن وراء الواقعة 8 أشخاص يعملون في مجال الذهب، انتقموا منه بعد اتهامه بالنصب عليهم في كمية من المشغولات الذهبية تقدر بنحو 8 كيلو جرامات.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، أفادت فيه بقيام 8 أشخاص بالهجوم على محلها وإجبارها على توقيع عقد بيع، ثم قاموا باختطاف زوجها إلى جهة غير معلومة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثمانية، وتبين أن 4 منهم جواهرجية و4 صنايعية في مجال المشغولات الذهبية، كما تم العثور بحوزتهم على عقد بيع المحل والمجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليه بعد أن استولى منهم على كمية من الذهب تزن 8 كيلو جرامات دون سداد قيمتها، ولاذ بالفرار إلى محل إقامة زوجته، فقاموا بخطفه وإجبار زوجته على بيع المحل كوسيلة لاسترداد أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

