الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

حقق نادي النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الفتح، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 5 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026، على ملعب استاد الأول بارك.

ونجح جواو فيليكس في تسجيل الهدف الاول والثالث والخامس لصالح النصر في الدقيقة 13 و68 و79. 

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 60، وأضاف الرابع كومان في الدقيقة 75.

وجاء هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 54 عن طريق سفيان بن دبكة.

 

تشكيل النصر أمام الفتح 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجيو مارتنيز، نواف بوشل

خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

وبهدا الفوز يتصدر النصر السعودي  جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش المسابقة بالعلامة الكاملة من 5 مباريات بـ15 نقطة.

في المقابل، يحتل فريق الفتح  المركز الـ16 برصيد نقطة وحيدة، وحقق تعادلًا وحيدًا في 5 مباريات وخسر 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي النصر الدوري السعودي

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يهزم نهضة بركان ويتوج بلقب السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه.. الأهلي يفوز على إيجل نوار.. الزمالك يكتسح ديكيداها 0/6.. محلل أداء الجديد ينضم للجهاز الفني للقلعة الحمراء

بيراميدز ينضم للكبار، الأندية المصرية ترفع رصيدها لـ 14 لقبا في السوبر الإفريقي

بعد الفوز على نهضة بركان، بيراميدز يعمق العقدة المصرية للمغاربة بالسوبر الأفريقي

محمد الشيبي يفوز بجائزة رجل مباراة السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان

بيراميدز ثالث فريق مصري يتوج بلقب السوبر الإفريقي بعد الأهلي والزمالك

بعثة الأهلي تغادر بوروندي إلى القاهرة بعد مواجهة إيجل نوار(صور)

بيراميدز يهزم نهضة بركان ويتوج بلقب السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه (فيديو وصور)

الدوري السعودي، النصر يتقدم علي الفتح بهدف جواو فيليكس في الشوط الأول

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية