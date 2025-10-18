النصر يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

حقق نادي النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الفتح، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 5 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026، على ملعب استاد الأول بارك.

ونجح جواو فيليكس في تسجيل الهدف الاول والثالث والخامس لصالح النصر في الدقيقة 13 و68 و79.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 60، وأضاف الرابع كومان في الدقيقة 75.

وجاء هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 54 عن طريق سفيان بن دبكة.

تشكيل النصر أمام الفتح

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجيو مارتنيز، نواف بوشل

خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

وبهدا الفوز يتصدر النصر السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش المسابقة بالعلامة الكاملة من 5 مباريات بـ15 نقطة.

في المقابل، يحتل فريق الفتح المركز الـ16 برصيد نقطة وحيدة، وحقق تعادلًا وحيدًا في 5 مباريات وخسر 4 مباريات.

