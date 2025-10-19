توروب يطلب تقريرا فنيا شاملا عن الاتحاد السكندري قبل مواجهته بالدوري

طلب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقرير فني مفصل عن فريق الاتحاد السكندري، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف توروب إلى التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري، ودراسة أسلوب لعب الفريق السكندري لوضع الخطة الأنسب للمباراة.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

