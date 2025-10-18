السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، اليوم  السبت، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

 

مباراة الأهلي وإيجل نوار 

وتقام المباراة على ستاد بوجومبورا الدولي في العاصمة البوروندية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

 

الظهور الأول لـ ييس توروب

ويدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة مديره الفني الجديد ييس توروب، في أول اختبار رسمي له مع الفريق الأحمر، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لبداية قوية مع المدير الفني الدنماركي. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. 

الجريدة الرسمية