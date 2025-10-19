دوري الجمهورية، أهلي 2005 يفوز على بيراميدز 4-3

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، الفوز علي ضيفه فريق بيراميدز، بنتيجة 4-3 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

واقيمت المباراة في الساعة الثالثة عصر اليوم، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

