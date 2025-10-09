الخميس 09 أكتوبر 2025
محافظات

صحة الشرقية تكثف جهودها في مكافحة الذباب والبعوض

صحة الشرقية تكثف جهودها في مكافحة الذباب والبعوض

قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية.

صحة الشرقية: تطبيق بروتوكولات المجلس الطبي المصري بالقنايات 

تعليمات الدكتور البيلى 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية،

القيام بالترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية 

وأوضح الدكتور أحمد البيلي بأن الفرق قامت أيضًا بمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض.

المقاومة الصباحية والمسائية 

 بالإضافة إلىأعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

صحة الشرقية: مباردة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة مجانية

خطة الوزارة لتجنب انتشار الأمراض المعدية 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدمًا الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة نشوى محمود مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، وللمهندس أحمد محمد مدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية، ولجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الجريدة الرسمية
